Президент Литвы хочет провести учения в Сувалкском коридоре

Наши западные соседи вновь не прочь побряцать оружием в непосредственной близости от границ Беларуси и России. Президент Литвы предложил провести весной 2026 года совместные с Польшей военные учения в районе Сувалкского коридора. Науседа подчеркнул, что стратегическое значение этого участка "не вызывает сомнений" и отражается на планах НАТО в регионе.