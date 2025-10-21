3.68 BYN
Президент Литвы хочет провести учения в Сувалкском коридоре
Автор:Редакция news.by
Наши западные соседи вновь не прочь побряцать оружием в непосредственной близости от границ Беларуси и России. Президент Литвы предложил провести весной 2026 года совместные с Польшей военные учения в районе Сувалкского коридора. Науседа подчеркнул, что стратегическое значение этого участка "не вызывает сомнений" и отражается на планах НАТО в регионе.
Накануне также состоялось открытие дороги двойного назначения, которая соединяет две страны через Сувалкский коридор.