Президент Непала согласился назначить Сушилу Карки премьером

Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Himalayan Times.

В пятницу местные СМИ сообщали о проведении переговоров на высоком уровне по вопросу формирования временного правительства Непала на фоне прошедших 9-10 сентября массовых беспорядков. Несмотря на согласие президента страны на назначение бывшего председателя верховного суда страны Сушилы Карки, консенсус еще не был достигнут. Среди альтернативных вариантов предлагались кандидатуры мэра Катманду Балена Шаха и главы города Дхаран Харка Сампанга.

"Президент Рам Чандра Паудель, который ранее настаивал на назначении Карки только после роспуска палаты представителей, уступил под растущим давлением. Как сообщается, президент сообщил лидерам основных партий, что он больше не может противостоять давлению общественности", - пишет издание.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены.