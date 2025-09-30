Президент Польши заявил, что ежедневно общается с духом маршала Пилсудского

По словам президента Польши Кароля Навроцкого, его главным советником по ключевым вопросам является дух маршала Юзефа Пилсудского, с которым он консультируется ежедневно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радиостанцию Zet.

Пилсудский (первый глава возрожденного польского государства с 1918 по 1922 год) умер от рака печени в 1935 году в Бельведерском дворце в Варшаве, где сейчас живет семья президента.

"Мы разговариваем друг с другом, практически каждый день. Говорили много раз - Польско-советская война 1920 года и нынешняя международная ситуация после начала конфликта в Украине, а также мы говорим о парламенте", - сказал президент Польши.

Кроме того, Навроцкий в эфире радиостанции заявил, что не собирается в настоящее время отказываться от употребления снюса (никотиновых подушечек) и не видит в этом ничего предосудительного.

Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, употребляющего снюс во время публичных мероприятий, в том числе подобное происходило во время предвыборных дебатов.

Несколькими днями ранее СМИ обратили внимание на видео, где польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса.