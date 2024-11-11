Природные катаклизмы, политические перипетии и трагедии - каким выдался уходящий 2024-й для мира

Под занавес наступающего года принято оглядываться назад и подводить итоги. Каким выдался уходящий 24-й для мира, давайте вспомним.

Японское землетрясение

2024 год уходит в историю. А ведь первый день его сложился трагически, ошарашив мир сообщением о серии землетрясений в японской префектуре Исикава. Магнитуда 7,6. Вот он, високосный год, восклицали многие.

Блок агрессии

НАТО тем временем мобилизует технику и войска. С января по всему трансатлантическому региону стартуют учения "Стойкий воин 24" - крупнейшие маневры альянса со времен холодной войны. Задействованы 90 тыс. военных, 50 кораблей, более сотни самолетов.

К марту Швеция дождалась вступления в НАТО, став 32-й. Ранее к военному блоку присоединилась Финляндия. Стокгольму устроили отсрочку Турция и Венгрия.

Покушение на Фицо

Политический беспредел в Европе. 15 мая совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сторонника нормализации отношений с Россией и мирного урегулирования украинского конфликта. Он госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. Нападавший - писатель с проукраинским уклоном - задержан на месте.

Иранская трагедия

19 мая трагическая новость приходит из Ирана. Близ границы с Азербайджаном потерпел крушение вертолет, на борту которого находился президент Эбрахим Раиси. Несмотря на вражеские прогнозы, аятолла Хаменеи гарантирует стабильную власть в стране. На июль назначают президентские выборы. Со второго тура побеждает реформатор Масуд Пезешкиан.

Выборы в Европарламент

В начале июня голосовала Европа. Первые выборы в Европарламент без Великобритании. Никому из 9 кандидатур, выдвинутых на пост главы ЕП, не удалось сдвинуть старушку Урсулу с нагретого места. Зато на этом фоне национальные правые и ультраправые партии заметно укрепили свои показатели в ключевых странах Европейского союза.

Выход Ассанжа

24 июня завершается эпопея "узника правды" длиною в 12 лет. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из лондонской тюрьмы, где находился с 2019 года. Выход на свободу стал возможен благодаря сделке с американской прокуратурой. Ассанж частично признал вину в обмен на наказание в виде 5 лет, уже проведенных за решеткой.

Обратная сторона Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" впервые доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны (ранее ученые работали с пробами только с видимой стороны спутника нашей планеты).

До второго срока - как до Луны.

Американский спарринг

До стареющего президента США Джо Байдена это дошло лишь в июле. Он снимается с президентской гонки в соперничестве с неугомонным республиканцем Дональдом Трампом. Последний на тернистом пути к Белому дому пережил три покушения, не считая скандалов, давления, судебных процессов. На предвыборном митинге в Батлере Трамп получил ранение в ухо и, по его словам, потерял много крови. 5 ноября американцы выбирали между демократкой Камалой Харрис и 45-м президентом. Ждем инаугурацию Трампа 20 января.

Глобальный сбой

Паника и отчаяние. 19 июля мир застал врасплох глобальный сбой в работе Windows.

Ох уж эти американцы. Виновато дефектное обновление программного обеспечения безопасности, выпущенного американской компанией CrowdStrike. Парализованы аэропорты, банки, отели, больницы, фондовые рынки. Мировой финансовый ущерб - 10 млрд долларов США.

Сена-сационная Олимпиада

Глубоко и надолго шокировала мир летняя Олимпиада в Париже, особенно ее открытие. Пародия на "Тайную вечерю", в которой роли Иисуса и его учеников сыграли бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера возник практически голый персонаж в голубой краске, изображавший древнегреческого бога Диониса. Скандал этот затмил долго ожидаемое открытие погоревшего Нотр-Дам де Пари, на которое съехался ряд западных лидеров, а вот Папа Римский отказался.

Тонущая Европа

Европу атакует непогода. В сентябре Румыния, Польша, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия оказались во власти сильнейшего циклона "Борис". Были эвакуированы тысячи жителей. Выполнения обещаний, в частности, польских властей восстановить инфраструктуру люди ждут до сих пор.

В октябре власти Испании своевременно не предупредили население о неблагоприятной погоде из-за сильных дождей. На юге и востоке ливни вызвали наводнения. Только в Валенсии погибли более 220 человек.

Посягательство на государственность

С конца октября штормит Грузию. Вслед за победой партии "Грузинская мечта" началась череда оппозиционных протестов по известному сценарию. Мечта не сдается: премьер-министр объявляет о приостановке переговоров по членству Грузии в ЕС. Позже Кобахидзе объясняет, что проблемы у Грузии начались после отказа Тбилиси в 2022 году открыть второй фронт против России. В декабре француженка Зурабишвили сбегает за кордон, приведен к присяге новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Сирийский переворот

Вынужденно покинул страну президент Сирии. Башар Асад нашел убежище в России. Хозяйничает в Дамаске группировка "Хайят Тахрир аш-Шам". В стране не прекращаются преследования неугодных новым властям. Самосуды стали нормой. Территорию Сирии беспрепятственно атакуют ВВС Израиля и США.

Второе новолуние