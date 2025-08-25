Пропавшие на Курилах туристы найдены живыми и невредимыми

Пропавшая на Итурупе группа из 10 туристов найдена, вертолет МЧС России доставляет их в Курильск. Сообщается, никто из восходителей в медицинской помощи не нуждается.

По словам спасенных туристов, они заблудились из-за сильного тумана, несколько дней шли под проливным дождем. Погодные условия не позволяли даже развести огонь.

"Мы ушли налево, потому жена говорит, что мы не туда пошли. Наша группа не успела далеко отойти, поэтому мы пошли направо по тропе, но каким-то образом стали идти к Тихому океану. Костер не могли развести", - рассказал один из потерявшихся туриcтов.

В поисковой операции принимало участие более 30 спасателей и почти 10 единиц техники.