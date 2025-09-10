3.66 BYN
Протестующие по всей Франции блокируют работу инфраструктурных объектов
По всей Франции начались акции протеста с попытками заблокировать работу инфраструктурных объектов. В некоторых местах это уже привело к столкновениям с полицией. В парижском регионе полиция уже задержала 65 участников таких акций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал BFMTV.
С раннего утра небольшие группы демонстрантов пытались блокировать автобусные депо в Париже и на непродолжительное время перекрыли несколько развязок на бульваре Периферик - кольцевой дороге вокруг столицы - и даже сам бульвар. Несколько десятков человек вышли на дорогу с зажженными файерами и перекрыли ее строительными заграждениями. В парижском пригороде Монтрей небольшие группы протестующих перекрывают улицы и трамвайные пути мусором и строительными ограждениями.
Согласно опубликованным в сети кадрам, полиция разгоняет манифестантов при помощи дубинок и слезоточивого газа. Тем не менее демонстранты продолжают организовывать все новые попытки перекрыть движение на дорогах, большая группа демонстрантов продолжает блокировать движение на развязке Порт Монтрей с кольцевой дорогой на востоке Парижа. Министр внутренних дел страны Брюно Ретайо объявил в эфире BFMTV, что правоохранительным органам удалось сорвать ряд акций в Бордо и Париже. Сам он лично приехал проинспектировать силы полиции и жандармерии в парижский пригород Рюнжи, где расположен крупнейший продовольственный рынок, работу которого уже неоднократно пытались заблокировать в прошлые годы участники фермерских протестов.
В транспортных службах сообщили AFP, что пока движение общественного транспорта в парижском регионе "соответствует ожиданиям". Несмотря на попытки демонстрантов заблокировать автобусные депо, пока не наблюдается серьезных перебоев в работе этого вида транспорта, в обычном режиме работает и парижское метро, тогда как на некоторых линиях электричек RER и TER наблюдаются сильные задержки поездов из-за объявленной железнодорожниками забастовки.
Правоохранительные органы усилили меры безопасности в районах Парижа, где расположены ключевые госучреждения, сообщила газета Le Figaro. Согласно ее информации, возле Люксембургского дворца, в котором находится Сенат Франции, дежурят сотрудники полиции на скутерах. Аналогичные меры приняты у Елисейского дворца, где размещены два бронированных автомобиля жандармерии. По словам представителя сил правопорядка, техника предназначена для расчистки проездов, наблюдения и транспортировки людей.
10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.
В МВД республики ожидают участия в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".
Ожидается, что в акциях протеста примут участие до 100 тыс. человек. За последние полтора года в отставку ушло пятое по счету правительство. Макрон уже назначил нового премьера. Им станет министр обороны Себастьен Лекорню. Но французы хотят смены всей верхушки. Их цель именно Макрон, которому плевать на людей и их проблемы и которому нужна только война в Украине. А госдолг Франции, к слову, уже составляет 3,3 трлн евро.