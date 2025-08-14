3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии в городе Нови-Сад
Автор:Редакция news.by
Западные силы не оставляют попыток сменить власть в Сербии. В стране в ночь на пятницу 15 августа продолжились беспорядки и стычки с полицией.
По данным властей, незаконные акции собрали немного людей, однако действовали они решительно. Бунтовщики разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде, аналогичные инциденты произошли и в Белграде.
В результате действий радикалов пострадали не менее 42 сотрудников полиции. Задержано 37 человек. Порядок, тем не менее, восстановлен. Однако правоохранителям стало известно о планах митингующих полностью блокировать Белград.
Власти Сербии продолжают предпринимать усилия по обеспечению общественного порядка.