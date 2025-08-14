Западные силы не оставляют попыток сменить власть в Сербии. В стране в ночь на пятницу 15 августа продолжились беспорядки и стычки с полицией.

По данным властей, незаконные акции собрали немного людей, однако действовали они решительно. Бунтовщики разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде, аналогичные инциденты произошли и в Белграде.

В результате действий радикалов пострадали не менее 42 сотрудников полиции. Задержано 37 человек. Порядок, тем не менее, восстановлен. Однако правоохранителям стало известно о планах митингующих полностью блокировать Белград.