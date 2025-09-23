Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Проверка готовности. Финляндия проводит крупнейшие военные учения

В Финляндии стартовали крупнейшие учения Protective Fence 25, которые фактически станут проверкой готовности страны к ведению боевых действий в условиях "реальной угрозы".

В маневрах задействуются около 50 самолетов и свыше 1200 военных. В тренировках принимают участие подразделения из Швеции и Дании. Всего район учений охватит полигоны в Центральной Финляндии и на севере в Лапландии, а также небо над Ботническим заливом. Учения являются частью новой оборонной инициативы многонациональных экспедиционных сил Северной Европы под руководством Великобритании.

В мире

Финляндиявоенные учения