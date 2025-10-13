США, Египет, Катар и Турция заключили соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС

Согласно тексту документа, заключившие его обязались работать сообща для сохранения мирных договоренностей по сектору Газа. При этом среди участников не было самих сторон конфликта. ХАМАС был представлен посредниками, а Тель-Авив от участия отказался из-за еврейского религиозного праздника. В то же время присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские политики, но, как отметила Die Welt, на "саммите мира" они были лишь зрителями.