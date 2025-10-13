3.69 BYN
США, Египет, Катар и Турция заключили соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС
США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о перемирии Израиля и палестинского движения ХАМАС. Церемония состоялась во время саммита по Газе в Шарм-эль-Шейхе.
Согласно тексту документа, заключившие его обязались работать сообща для сохранения мирных договоренностей по сектору Газа. При этом среди участников не было самих сторон конфликта. ХАМАС был представлен посредниками, а Тель-Авив от участия отказался из-за еврейского религиозного праздника. В то же время присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские политики, но, как отметила Die Welt, на "саммите мира" они были лишь зрителями.
Напомним, что в рамках исполнения мирной сделки ХАМАС передал 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Также движение вернуло четыре тела из 28 погибших. Израиль, в свою очередь, освободил почти 2 тыс. палестинских заключенных.