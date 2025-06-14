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Путин и Трамп провели телефонный разговор
Автор:Редакция news.by
Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор, он длился 50 минут, сообщил помощник российского президента Ушаков. Разговор Путина и Трампа был полезным, лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер проинформировал Трампа о проведенных накануне телефонных контактах с президентом Ирана и премьером Израиля.
Путин напомнил Трампу о предложении России по поиску взаимоприемлемых договоренностей по иранскому ядерному досье. Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную. Президенты не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе.
Фото ТАСС и АР