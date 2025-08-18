3.71 BYN
Путин на Аляске выразил согласие на западные гарантии безопасности Киеву
Автор:Редакция news.by
В ходе саммита на Аляске президент России Владимир Путин согласился, что РФ примет "гарантии безопасности" для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.