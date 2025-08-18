Путин на Аляске выразил согласие на западные гарантии безопасности Киеву

В ходе саммита на Аляске президент России Владимир Путин согласился, что РФ примет "гарантии безопасности" для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.