Путин на Аляске выразил согласие на западные гарантии безопасности Киеву

Фото ТАСС

В ходе саммита на Аляске президент России Владимир Путин согласился, что РФ примет "гарантии безопасности" для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

СШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампУкраина