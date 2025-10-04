Работа аэропорта в Вильнюсе была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом

Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов в период приостановки своей работы из-за замеченных в воздушном пространстве шаров с горячим воздухом, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта.

"Не смогли приземлиться 16 самолетов, большая часть ушла на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск, также несколько бортов были вынуждены вернуться в аэропорты вылета", - отметили в справочной службе.

На данный момент работа возобновлена. В частности, рейс из Малаги, который сначала взял курс на временную посадку в Ригу, после открытия аэропорта Вильнюса все же приземлился в пункте назначения.