Работа аэропорта в Вильнюсе была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом
Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов в период приостановки своей работы из-за замеченных в воздушном пространстве шаров с горячим воздухом, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта.
"Не смогли приземлиться 16 самолетов, большая часть ушла на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск, также несколько бортов были вынуждены вернуться в аэропорты вылета", - отметили в справочной службе.
На данный момент работа возобновлена. В частности, рейс из Малаги, который сначала взял курс на временную посадку в Ригу, после открытия аэропорта Вильнюса все же приземлился в пункте назначения.
Как сообщалось ранее, работа аэропорта литовской столицы была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом. В сентябре проблемы с воздушным движением в вильнюсском аэропорту происходили трижды: 9, 11 и 27 сентября - тогда ограничения вводились из-за наблюдаемых БПЛА.