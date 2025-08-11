Ракетная атака - в Газе погибли журналисты Al Jazeera

Израиль прицельно ракетой атаковал шатер репортеров Al Jazeera в Газе. Погибли 7 человек, включая 5 сотрудников арабской телекомпании, среди них два корреспондента и 2 оператора.

Представители ЦАХАЛ объявили, что военные вели охоту за террористом, который работал под журналистским прикрытием, остальные погибшие отнесены к сопутствующим потерям.

К настоящему моменту в ходе конфликта на территории cектора Газа погибли уже 237 журналистов - это больше, чем во всех войнах, которые имели место после 1945-го, вместе взятых.