Ракетная атака - в Газе погибли журналисты Al Jazeera
Автор:Редакция news.by
Израиль прицельно ракетой атаковал шатер репортеров Al Jazeera в Газе. Погибли 7 человек, включая 5 сотрудников арабской телекомпании, среди них два корреспондента и 2 оператора.
Представители ЦАХАЛ объявили, что военные вели охоту за террористом, который работал под журналистским прикрытием, остальные погибшие отнесены к сопутствующим потерям.
К настоящему моменту в ходе конфликта на территории cектора Газа погибли уже 237 журналистов - это больше, чем во всех войнах, которые имели место после 1945-го, вместе взятых.
Между тем Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с планами Израиля оккупировать Газу. Выступающие осудили намерения официального Тель-Авива, но принятие резолюции на этот счет было заблокировано США.