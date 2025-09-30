Разоткровенничался в эфире - Навроцкий захотел сесть за стол переговоров с Путиным

Навроцкий разоткровенничался. В эфире радиостанции Radio Zet глава варшавского режима заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным - если это будет необходимо для обеспечения безопасности Польши. При этом Навроцкий не считает, что был бы хорошим переговорщиком в этой ситуации из-за его взглядов и исторического опыта. Ну а дальше - об историческом опыте. В этом же интервью Навроцкий рассказал, что он регулярно беседует с духом первого маршала Речи Посполитой Юзефом Пилсудским, который умер 90 лет назад.

Кароль Навроцкий, глава польского режима:

"Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны, польско-большевистская война 1920 года, с другой - текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте. Польше Пилсудский сейчас очень бы пригодился".

Подобные спиритические сеансы вызвали бурю комментариев в соцсетях. "Что ему подмешали в снюс?" - спрашивают пользователи. К слову, зависимость от нюхательного табака Навроцкий также признал. И заявил, что отказываться от него, несмотря на критику, не намерен.

