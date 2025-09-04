3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Reuters: В Нигерии более 60 человек погибли в результате крушения судна
Автор:Редакция news.by
Reuters: В Нигерии более 60 человек погибли в результате крушения суднаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f370664a-3e85-4078-a683-3a8b6e1f2b64/conversions/6c534ad1-0497-4596-80a3-37a06eff3f86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f370664a-3e85-4078-a683-3a8b6e1f2b64/conversions/6c534ad1-0497-4596-80a3-37a06eff3f86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f370664a-3e85-4078-a683-3a8b6e1f2b64/conversions/6c534ad1-0497-4596-80a3-37a06eff3f86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f370664a-3e85-4078-a683-3a8b6e1f2b64/conversions/6c534ad1-0497-4596-80a3-37a06eff3f86-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Нигерии погибли более 60 человек в результате крушения судна, более сотни были спасены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Reuters.
По предварительным данным, катастрофа произошла в результате того, что перегруженное транспортное средство наткнулось на затонувший ствол дерева в реке Нигер. Сообщается, что среди жертв были дети.
Власти отмечают, что данные о исходе катастрофы предварительные, число жертв продолжает расти. Поисково-спасательные работы продолжаются.