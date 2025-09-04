Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Reuters: В Нигерии более 60 человек погибли в результате крушения судна

В Нигерии погибли более 60 человек в результате крушения судна, более сотни были спасены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Reuters.

По предварительным данным, катастрофа произошла в результате того, что перегруженное транспортное средство наткнулось на затонувший ствол дерева в реке Нигер. Сообщается, что среди жертв были дети.

Власти отмечают, что данные о исходе катастрофы предварительные, число жертв продолжает расти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

