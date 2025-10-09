3.69 BYN
Роджерс объяснил, почему Макрон профукал все
Франция. Внезапно ушедший в отставку Лекорню, пробывший на посту премьер-министра Франции менее месяца, заявил, что большинство депутатов против роспуска парламента, а нового премьера могут объявить в ближайшие пару дней. Однако даже этот шаг не спасет страну от глубочайшего политического кризиса. Граждане больше не верят в дееспособность своих властей. Неудивительно, что рейтинг Макрона упал до рекордных 14 %. Всего за два месяца поддержка французского лидера упала на 7 пунктов. Впрочем, несмотря на очередной антирекорд, Макрон уходить с поста не собирается. И частая смена премьеров вполне укладывается в тактику по сохранению собственной власти.
Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):
"Они не могут даже обратиться к тем насущным проблемам, которые существуют перед французским государством. Макрон профукал все. Старая система строилась на эксплуатации африканских колоний. Колонии он потерял, альтернативу предложить не может. И старая система была глубоко ущербная и убыточная, долги накапливались и при ней. Сейчас скорость накопления долгов только увеличивается. Соответственно, и проценты по этим долгам приходится повышать. Проблемы накапливаются. Они игнорировались, и сейчас они выливаются в неприятие. Это показатель общей запущенности государства. Никто с этим не работает, все заняты какими-то глобалистскими интригами. И вот эти все роспуски парламентов, попытки переформатирования, это все не попытка решить проблему - это попытка протянуть время".
Если же и с новым премьером ничего не выйдет, то единственный выход - роспуск парламента. Однако этот шаг для Макрона крайне рискованный. Согласно опросам, в случае досрочных выборов в новом парламенте усилят свое присутствие ультралевые и ультраправые силы, а вот пропрезидентские политические партии ждет сокрушительное фиаско.