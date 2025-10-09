В Индии сироп от кашля Coldrif убил около 20 детей

Синие бочки у строения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39e7e6d-81b7-4483-96c7-ec293da381dc/conversions/801d7ce6-3e70-432c-8812-c746e16f44e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39e7e6d-81b7-4483-96c7-ec293da381dc/conversions/801d7ce6-3e70-432c-8812-c746e16f44e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39e7e6d-81b7-4483-96c7-ec293da381dc/conversions/801d7ce6-3e70-432c-8812-c746e16f44e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39e7e6d-81b7-4483-96c7-ec293da381dc/conversions/801d7ce6-3e70-432c-8812-c746e16f44e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Индии не менее 20 детей скончались, еще 5 находятся в тяжелом состоянии после употребления сиропа от кашля Coldrif, выпускаемого фирмой Sresan Pharmaceuticals, сообщает ТАСС.

Первый случай смерти зафиксировали 2 сентября. За ходом событий следила газета Hindustan Times. По опубликованным в ней данным, в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш отравление сиропом от кашля стало причиной гибели 14 детей. Региональное министерство здравоохранения констатировало, что препарат вызвал острую почечную недостаточность, которая и стала причиной смертельного исхода.

Как сообщили в прессе, работу предприятия Sresan Pharmaceuticals остановили. Руководство компании обвиняют в непредумышленном убийстве, подделке медикаментов и нарушении правил фармацевтического производства. Центральное управление, отвечающее за контроль качества лекарственных средств, выступило с предложением аннулировать разрешение на выпуск сиропа Coldrif. В ответ власти штатов Махараштра, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Уттаракханд ввели запрет на продажу и применение данного препарата.

В ходе расследования выявили более 300 серьезных нарушений процесса изготовления сиропа. В составе Coldrif обнаружили ядовитое вещество - диэтиленгликоль, содержание которого превысило допустимую норму на 50 %. Согласно сведениям, полученным журналистами газеты, компания снижала затраты на производство, используя вместо разрешенных фармацевтических компонентов токсичный химический ингредиент.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года в Узбекистане погибли 18 детей после приема сиропа от кашля производства индийской компании Marion Biotech. В связи с этим препарат был официально отозван на территории страны, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы.