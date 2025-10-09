3.69 BYN
В Индии сироп от кашля Coldrif убил около 20 детей
В Индии не менее 20 детей скончались, еще 5 находятся в тяжелом состоянии после употребления сиропа от кашля Coldrif, выпускаемого фирмой Sresan Pharmaceuticals, сообщает ТАСС.
Первый случай смерти зафиксировали 2 сентября. За ходом событий следила газета Hindustan Times. По опубликованным в ней данным, в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш отравление сиропом от кашля стало причиной гибели 14 детей. Региональное министерство здравоохранения констатировало, что препарат вызвал острую почечную недостаточность, которая и стала причиной смертельного исхода.
Как сообщили в прессе, работу предприятия Sresan Pharmaceuticals остановили. Руководство компании обвиняют в непредумышленном убийстве, подделке медикаментов и нарушении правил фармацевтического производства. Центральное управление, отвечающее за контроль качества лекарственных средств, выступило с предложением аннулировать разрешение на выпуск сиропа Coldrif. В ответ власти штатов Махараштра, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Уттаракханд ввели запрет на продажу и применение данного препарата.
В ходе расследования выявили более 300 серьезных нарушений процесса изготовления сиропа. В составе Coldrif обнаружили ядовитое вещество - диэтиленгликоль, содержание которого превысило допустимую норму на 50 %. Согласно сведениям, полученным журналистами газеты, компания снижала затраты на производство, используя вместо разрешенных фармацевтических компонентов токсичный химический ингредиент.
Ранее сообщалось, что в конце 2022 года в Узбекистане погибли 18 детей после приема сиропа от кашля производства индийской компании Marion Biotech. В связи с этим препарат был официально отозван на территории страны, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы.
Фото Reuter