В ЕС приняли резолюцию с призывом о создании европейского аналога штаба НАТО

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом создать собственное военное командование Евросоюза по образцу НАТО и улучшить условия для быстрой переброски войск внутри объединения. Голосование транслировалось на сайте ЕП, сообщает ТАСС.

Как известно, резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят рекомендательный характер.

"Призываем к продвижению в направлении создания европейской структуры командования и управления, которая не только будет управлять кризисами в соответствии с общей политикой безопасности и обороны, но и будет служить эквивалентом Штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE)", - говорится в одном из пунктов резолюции.

В принятой резолюции также предлагается создание "постоянной кризисной группы" по России. Евродепутаты в этой связи призвали к более тесному сотрудничеству между НАТО и ЕС для усиления военных возможностей европейских стран.

Европейские политики также выступили за усиление координации между странами по "противодействию враждебным беспилотникам" и приветствовали проект Еврокомиссии по созданию "стены дронов". Они ожидают, что комиссия представит согласованный план 23-24 октября.