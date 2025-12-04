Последний месяц года обычно ассоциируется с гирляндами, предновогодними мероприятиями и рождественскими базарами, но это у тех, кто себя хорошо вел. У остальных площади превратились в сцены для совсем иных представлений.

Вместо рождественских песен звучали клаксонные марши, а вместо гирлянд были растянуты транспаранты. На улицы крупнейших городов вышли греческие аграрии с колоннами тракторов, литовские перевозчики, подсчитавшие убытки, и французские фермеры с навозным "фейерверком" - это месть аграриев за решение властей забить более 200 коров, у которых нашли нодулярный дерматит. Оказалось, зловонной органикой они удобряют флаги Франции и Евросоюза.

"Последние два стада, которые были забиты, были вакцинированы. Они забили стадо, несмотря на вакцинацию, потому что они говорят, что болезнь появилась до вакцинации, но никто это не может доказать. Они не дают времени. Вы вакцинируете, оставляете на 40 дней под наблюдением, а потом смотрите: если нет новых случаев, то это успех. Но здесь они вакцинируют, а через три дня приходят посмотреть, есть ли там болезнь", - рассказал представитель крестьянской конфедерации Департамента Об (Франция) Оливье Орио.

Юго-запад страны охвачен акциями протеста, подчеркивающими в том числе глубокий финансовый кризис в секторе. Также фермеры протестуют против планов по заключению соглашения со странами МЕРКОСУР, что, по их мнению, приведет к несправедливой конкуренции и потере доходов французских производителей. Тысячи фермеров из всех стран ЕС собрались по этой же причине в европейском квартале Брюсселя. Столица Бельгии превратилась в настоящую рождественскую пробку, где вместо саней с подарками тракторы были выставлены требования, а на бульваре Короля Альберта II - разбит палаточный городок делегации из 27 стран ЕС.

Фермеры со всего Европейского союза, возмущенные новым соглашением о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР в Южной Америке, блокируют в Брюсселе дороги тракторами, запускают фейерверки, бросают картофель и яйца в полицию, которые отвечают слезоточивым газом и водометами.

Европейские фермеры, как никто другой, уже натерпелись и ощутили на себе цену бездумной политики властей. Затраты на энергию растут, снижая конкурентоспособность и прибыльность. В первой половине года цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС варьировались. В антилидерах оказалась Германия.

А вот польским потребителям сотня кВт⋅ч обходилась в 25 евро. Настойчиво сигналят властям и обществу о своих трудностях аграрии из Греции - там крестьянский гнев вызван задержками субсидий ЕС. Из-за коррупционного скандала и последующих проверок возник дефицит финансирования в размере около 600 млн евро.

"Позор греческому правительству. Мы просим о мерах поддержки, мерах по обеспечению выживания, а они посылают отряды полиции по борьбе с беспорядками", - выразил негодование один из фермеров.

Фермеры используют тысячи тракторов для блокировки основных автомагистралей. К ним присоединились студенческие союзы и рабочие ассоциации. Протестующие твердят, что дешевый импорт низкого качества будет подрывать греческое производство, в то время как стоимость жизни продолжает расти. По данным Евростата, более 40 млн человек в ЕС не могут позволить себе поддерживать надлежащее отопление в домах. Около двух третей, находящихся в состоянии энергетической бедности, проживают в четырех крупнейших экономиках ЕС. Хуже всего ситуация обстоит как раз в Греции и Болгарии, где достаточное отопление себе не может позволить каждый пятый.

Работают больше, но становятся беднее и жители Румынии. Катализатором протестов стала премьера документального фильма на центральном телевидении, где журналисты показали, как судебная система страны контролируется узким кругом влиятельных лиц, крупные коррупционные дела замалчиваются, а возбужденные уголовные производства закрываются по истечению сроков давности.

Психологи утверждают, что дети перестают верить в Деда Мороза в среднем к 8 годам. В Германии другая проблема - молодежь перестала верить в канцлера, и если отсутствие подарков под елкой можно пережить, то новые законы из бундестага уже сложнее. Тысячи школьников вышли на улицы крупных городов, протестуя против свежего подарка от парламента - закона о новой модели военной службы.

"Могильщики Германии" - куда завела страну ее власть В 2024 году более 270 тыс. человек приняли решение эмигрировать, а количество бездомных людей уже превысило 1 млн 04.12.2025 17:38

Большинство депутатов бундестага - 323 человека - поддержали проект министра обороны. Против высказались 272 человека, а один скромно воздержался, видимо, чтобы не портить себе рождественское настроение. Закон восстанавливает воинский учет и обязывает молодых людей проходить медкомиссию. Формально набор новобранцев будет добровольным, но, как известно, добровольность в европейском стиле является понятием принудительным.

Военная служба далеко не единственная проблема, тревожащая немцев, ведь это всего лишь верхушка айсберга. По данным исследований, немцев куда больше тревожат и другие вопросы.

Так что потухла рождественская свеча надежды даже среди взрослых немцев, которые перестают верить в то, что политики способны решить их реальные тревоги.

Вена тоже встретила зиму не рождественскими ярмарками. Жители Австрии прямо заявили, что не готовы мерзнуть и голодать ради политики правительства. На улицах столицы демонстранты раскритиковали власти ЕС за перевод экономики на военные рельсы. Вместо глинтвейна и колядок там звучали лозунги о сохранении нейтралитета и категорическое "нет" вступлению в НАТО. Австрийцы напомнили, что их страна десятилетиями гордилась статусом нейтральной, а теперь ее пытаются превратить в еще одну винтовку в арсенале Брюсселя.

В Амстердаме разыгралась своя предновогодняя драма - крупная акция против сокращения расходов на образование сотрясла город. Протестующие потребовали от властей отказаться от планов урезать финансирование школ и университетов ради наращивания военных и иных расходов, но, похоже, в королевстве решили, что танки учат быстрее.

Афины стали сценой для схожих выступлений. Здесь люди тоже протестовали против милитаризации. Греческое правительство планирует выделить более 21 млрд евро на военную промышленность. Толпа была возмущена: зачем миллиарды на оружие, когда падают зарплаты, а медицина трещит по швам? Площадь превратилась в хор недовольства. "Дайте деньги врачам, а не танкам!" - кричали демонстранты, иронично напоминая, что у ЕС всегда найдутся средства на пушки, но не на людей.

Протесты в Вильнюсе приобрели уже системный характер. По меньшей мере, четыре демонстрации за декабрь 2025 года сотрясли литовскую столицу. Все началось с рева клаксонов. В литовских машинах зимой везли не снег, а претензии к властям. Убытки местных перевозчиков из-за решения литовского режима в одностороннем порядке закрыть границу с Беларусью уже превысили 100 млн евро. И эта цифра продолжает расти, однако власти не предпринимают шагов для компенсации ущерба и отказываются действовать в правовом поле.

Я приехал поддержать сети компаний и перевозчиков. Я призываю наше правительство снять корону с головы, создать рабочую группу и начать переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Пятрас Гражулис, депутат Европарламента от Литвы

В Литве безапелляционно давят не только своих бизнесменов, но и свободу слова. Около 40 тыс. человек вышли в Вильнюсе на митинг в защиту прессы. Акция получила название "Руки прочь от свободы слова" и была связана с попытками политиков покушаться на независимость национального вещания. Недовольство политикой властей выразили и студенты. Молодые люди сетуют на то, что литовские политики их не слышат, нарушают границы демократии и свободы слова.

В Болгарии молодежь решила, что хватит играть в молчаливых зрителей. Массовые протесты вспыхнули сначала из-за противоречивых бюджетных планов кабмина, а затем переросли в полноценное недовольство властью. Коррупция, несправедливость, провалы наблюдаются во всех секторах. Список претензий звучит так, как будто это новогодний черный список для Санты.

В проекте бюджета предлагалось резкое повышение налогов и взносов на социальное обеспечение. Молодежь решила, что такой подарок под елку им не нужен. Правительство не выдержало и рухнуло. За последние четыре года Болгария уже пережила семь парламентских кампаний, что отражает глубокую политическую фрагментацию. Последнее пало менее чем за три недели до запланированного вступления страны в зону евро 1 января 2026-го. По поводу перехода на единую европейскую валюту у жителей Болгарии тоже накопилось немало претензий. Одни опасаются роста цен, другие - потери национальной идентичности. В итоге евро выглядит как еще один повод для недовольства.

И если уж подводить итоги года в Европейском саду, то здесь статистика говорит сама за себя. 72 крупных промышленных предприятий въезд дружно сказали "адиос" производству. Это не рекорд, но достойное попадание в антирейтинг. Третье место после кризисного 2009 года и пандемийного 2020-го. Впрочем, бронза тоже блестит, особенно на фоне рождественских протестов.

Как итог, около 18 тыс. человек получили билет в клуб безработных. А если в целом, то все эти протесты складываются в единый декабрьский утренник Евросоюза, правда, без радости и праздничных огней. Это утренник гнева, где граждане вынуждены выйти на сцену и зачитать свои стихотворения, которые полны боли и надежды на перемены. Режиссеры, увлекшись политическими речами, уже давно потеряли контроль над актерами. ЕС хотел бы видеть праздничный спектакль о единстве и процветании, но получил правдивую пьесу о кризисе доверия. Каждая страна - отдельная сцена, где каждый протест - уникальный номер, но общий хор звучит как приговор.

Как Европа реагирует на вызовы и предпринимаются ли какие-либо шаги для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора в ЕС, подробнее сморите в специальном репортаже.