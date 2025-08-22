Румыния предоставит военные базы для контроля ситуации в Украине

Бухарест готов предоставить свои военные базы союзникам по НАТО в качестве своего вклада в достижение прочного мира в Украине. Об этом заявил премьер страны.

Ранее Минобороны Румынии выступило с сообщением о том, что Бухарест в курсе и будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности. Особо подчеркивалось, что военно-воздушная инфраструктура страны - сильный элемент на восточном фланге НАТО по сдерживанию и обороне.