"Ржавый пояс" Америки - как некогда мировые лидеры промышленности стали банкротами
Мировой лидер по плавлению стали, гегемон в области автомобилестроения, наконец, гордое звание "сборочный цех планеты", и это не про Китай. Именно с такими эпитетами зарождалась та знаменитая "американская мечта".
Теперь же станки променяли на айфоны, которые собирают как раз в Китае. А в США появилось понятие "Ржавый пояс" - это с десяток штатов, которые пережили экономический бум, а затем окунулись в банкротство и бедность.
За точку отсчета мы возьмем период после Второй мировой войны - пик экономического могущества США.
Питтсбург - типичный пример городов, которым пришлось несладко. Некогда американская столица металла. В 1979 году здесь производили 19 млн т стали в год. Однако уже в 2024 году эта цифра едва приближается к 4 млн т.
Город потерял 50 % населения, но на сегодня это еще удачный пример. Бегство жителей удалось остановить благодаря тому, что Питтсбург за последние 10 лет сумел найти себе новую нишу и буквально восстал из пепла. Местные даже дали ему звание "Робобург" из-за концентрации заводов по робототехнике. Но на один успешный пример в США десятки провальных.
Большая часть северо-западных штатов США - Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо и Пенсильвания и другие - это и есть "Ржавый пояс". Вплоть до 1970-х он славился промышленностью, однако сердце стальных гигантов остановилось вместе с его мозгом - Детройтом, который стал городом-призраком.
Уровень безработицы в Детройте составляет 18 % - один из самых высоких в стране. Так же, как и уровень преступности. Число насильственных преступлений втрое выше, чем в среднем по стране. В городе заброшены не менее 70 тыс. домов и участков земли, около 40 % улиц даже не освещаются.
Виной всему стала жадность бизнесменов. В погоне за прибылью заводы начали переводить в Японию, Южную Корею, Индонезию, где есть дешевая рабочая сила, или же в Мексику.
Сотни тысяч американских работяг остались буквально ни с чем.
Для США, живущих пословицей "где родился, там и пригодился", это крах. Начиная с 1950-х Кливленд, Детройт, Гэри потеряли до 60 % своего населения. Серьезный отток произошел и в других городах "Ржавого пояса".
Но города теряли не только население. Еще и налоги, а значит, и бюджет на развитие. Сворачивался бизнес, центральные районы пустели. И в итоге разруха стала разъедать города. Брошенные заводы, опустевшие дома, школы и церкви стали привычным пейзажем во многих точках "Ржавого пояса".
Усугубилась ситуация и за счет нелепой политики демократов. В "Ржавый пояс" начали переселять нелегалов. Особенно досталось Спрингфилду.
Сыграл свою роль и менталитет местного населения. Американскую мечту создавали дымом и потом: металлургические комбинаты, угольные шахты, рудники, автомобильные и шинные заводы. Но быстро выросло новое поколение, которое не хотело стоять на заводах у печей и прокатных станов, а предпочитало не пыльную работу в офисе.
Лет пять назад Белый дом стал предпринимать попытки возрождения ржавого пояса. То и дело принимаются программы по привлечению инвестиций и развитию сферы услуг. Но успехи пока так себе. Меж тем и отвернуться полностью от полузаброшенных городов власть не может. "Ржавый пояс" играет весомую роль в электоральных кампаниях США, и штаты этого региона оказывают серьезное влияние на исход выборов. Так что хочешь, не хочешь, а приходится копаться в собственных неудачах.
Что такое "Ржавый пояс" Америки и почему десятки городов в США лишились надежды на нормальную жизнь, смотрите в "Понятной политике".