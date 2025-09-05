С 12 октября 2025 года Европа ужесточает контроль на границах

Евросоюз переходит на тотальный цифровой контроль границ - с 12 октября условия въезда для иностранцев изменятся. Новая система будет автоматически снимать отпечатки пальцев и сканировать лица всех граждан стран, не входящих в ЕС.

Данные будут храниться в единой европейской базе и станут доступны пограничным, полицейским и разведывательным службам. Цель - борьба с нелегальной миграцией и превышением сроков пребывания в ЕС.