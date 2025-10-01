3.65 BYN
С 12 октября для въезда в Латвию потребуется биометрия
Автор:Редакция news.by
Важная информация для белорусов, планирующих отправиться в Латвию - время прохождения таможни может еще больше затянуться.
С 12 октября для въезда в прибалтийскую республику будет необходима биометрия. У всех посещающих Латвию граждан третьих стран отныне будут брать отпечатки пальцев и изображение лица, данные из проездного документа и даты поездок.
А с 10 апреля 2026 года в планах полностью перейти на электронную систему учета, отказавшись от привычных штампов въезда и выезда в паспортах.