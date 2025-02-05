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Счетная палата Европы нашла ошибки в финансировании НАТО - куда ушли деньги
Счетная палата Европы нашла ошибки в финансировании НАТО, об этом пишет Блумберг.
В частности, в отчете указывается, что страны ЕС так и не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил, что включает в себя развитие инфраструктуры как для гражданского, так и для военного пользования. При этом деньги из бюджета НАТО на 2021-2027 годы, выделенные на эти нужды, закончились еще в 2023 году. Причем, ушли они на нескоординированные проекты, а новых источников финансирования нет.
В отчете также подвергается критике бюрократия в виде неорганизованной структуры командования и долгих согласований перевозок.
Напомним, с 2022 года отмечается значительный общий рост расходов на оборону стран НАТО и их союзников. Сейчас, согласно официальным данным, необходимые 2 % ВВП тратят 23 государства из 32 участников блока.