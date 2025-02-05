Счетная палата Европы нашла ошибки в финансировании НАТО - куда ушли деньги

В частности, в отчете указывается, что страны ЕС так и не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил, что включает в себя развитие инфраструктуры как для гражданского, так и для военного пользования. При этом деньги из бюджета НАТО на 2021-2027 годы, выделенные на эти нужды, закончились еще в 2023 году. Причем, ушли они на нескоординированные проекты, а новых источников финансирования нет.