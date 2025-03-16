Евросоюз постепенно из экономического блока превращается в военный. Потянет ли он самостоятельно без спонсирования США (даже в кредит) финансовую нагрузку, которую задумала госпожа главный гинеколог Европы?

Панический страх сегодня у Польши, которая считалась передовиком в исполнении американской воли. Если США и Россия договорятся о территориальных уступках со стороны Украины, то это "разрушит давнюю цель Польши сдерживать Россию". И вот тут она может столкнуться один на один "с врагом", которого сама себе создала, полагает европейское аналитическое агентство. И выражаясь языком Трампа, у Польши нет козырей, а вот так называемые союзники (Франция и Британия), как это было в истории не раз, просто отойдут в сторону и кинут Польшу с ее военной арией. Подробности в рубрике "Катюшин расчет".

Польша долгие годы монетизировала свое геополитическое положение - восточный оплот НАТО. Это было в интересах администраций и Байдена, и Обамы, демократов в целом. Погоду в Варшаве определяли в Вашингтоне. Но ветер сменился, и чего ждать от Трампа - сегодня гадают во всей Европе. А потянет ли она за свой счет то, за что платили в Штатах?

Что будет, если США выведут свои войска? Европа сегодня лбом сталкивается с обстоятельствами, когда вполне возможно США откажутся от своей традиционной роли в обеспечении так называемой безопасности в Европе. И для Польши этот вопрос может стать роковым.

Аналитики отмечают, что нынешнее положение Польши весьма опасно дня нее как государства. И она не просто об этом знает - на этом перекрестке Польша была уже дважды в истории, и оба раза для нее это закончилось весьма плохо. В XVIII и XX веке она уже становилась разменной монетой для откупа своих так называемых союзников, которым проще было сдать "гиену Европы". Каждый сам за себя. И теперь в веке XXI, когда Варшава не выучила уроки истории, оказалась один на один со своей мечтой противостоять России. И ее мечта сбывается.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49e761c7-4b29-4c80-bf6f-dbfe16646d21/conversions/4afdddbc-d07c-4633-9522-a88d13ce6e31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49e761c7-4b29-4c80-bf6f-dbfe16646d21/conversions/4afdddbc-d07c-4633-9522-a88d13ce6e31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49e761c7-4b29-4c80-bf6f-dbfe16646d21/conversions/4afdddbc-d07c-4633-9522-a88d13ce6e31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49e761c7-4b29-4c80-bf6f-dbfe16646d21/conversions/4afdddbc-d07c-4633-9522-a88d13ce6e31-xl-___webp_1920.webp 1920w

У польской власти сегодня, как сказал бы Трамп, нет козырей. Политика новоявленного главы Белого дома сконцентрирована на ультимативных объятиях и Украины, и Евросоюза. Америка превыше всего, а остальное - проблемы Европы, между строк подчеркивал Трамп. А вот для Варшавы главным всегда оставалось, чтобы арендатор Белого дома не дай бог не вступил в диалог с Кремлем. От стремления проводить независимую внешнюю политику польские чиновники отказывались поколениями.

Кшиштоф Толвинский, польский политик:

"Есть важный и очень опасный момент для Польши, потому что в целом Польша и поляки абсолютно не интересуют американцев. Их используют как инструмент и выбросят. И будет плач и скрежетание зубов на земле польской".

Официальная Варшава оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, Польша хочет оставаться важным союзником США в Восточной Европе, особенно в контексте сдерживания России, с другой - Трамп красноречиво продемонстрировал, что польские власти больше не могут рассчитывать на особое отношение со стороны Вашингтона.

В мире ситуация непростая. Отношения Украины и США в обостренном состоянии. А вот американо-российские, на первый взгляд, задышали перспективой. Недолго думая, Дуда упаковал свою команду и рванул за океан. Ждал 55 минут, чтобы потом провести в обществе Трампа 10 минут. Этих 10 минут как раз хватило, чтобы поздороваться и сделать пару-тройку фото. В Сети, впрочем, отметили, что танец Трампа длится дольше, чем встреча с Дудой.

Анджей Дуда, диктатор польского режима:

"Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Следует предположить, что оно будет становиться теснее, потому что мы постоянно слышим, что мы - надежный союзник в НАТО. Америка инвестирует в безопасность. Так что я спокоен".

Польские политики продолжают наслаждаться комплиментами американских чиновников, которые назвали Польшу образцом для подражания в НАТО. Варшава действительно вложила значительные средства в свои связи с Вашингтоном. Разместила на своей территории около 10 тыс. американских военнослужащих. Огромные расходы на оборону - почти 5 % ВВП, за которые Трамп коротко похлопал по плечу Дуду, - в значительной степени пойдут американским компаниям.

Несмотря на риторику о стратегическом партнерстве, для Вашингтона Варшава остается лишь исполнителем американской воли, а не равноправным игроком на международной арене. А политика новой администрации США может завести Польшу в ситуацию главного кошмара - ей предстоит противостоять России, но только в одиночку. Свой выбор она уже сделала. Что касается безопасности, достижения в этой области - лишь бравада, если копнуть чуть глубже.