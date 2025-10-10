Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год - нашлось место и для поддержки Украины

Шатдаун не помешал сенату Конгресса США одобрить военные расходы страны на 2026 финансовый год. Напомним, он стартовал 1 октября. Утвержден объем военных трат на 925 млрд долларов. Нашлось место и для поддержки Украины - 500 млн долларов до 2028 года включительно. Окончательно военный бюджет утвердят после переговоров в Палате представителей.

Европа не может достичь согласия о помощи Киеву. Речь о схеме с использованием замороженных российских активов на сумму в 175 млрд евро. План действий обсудят на заседании Евросовета в конце октября. Как пишет портал Euractiv шансов на достижение соглашения мало.