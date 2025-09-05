Сергей Рачков: Запад сам оттеснил себя на обочину глобальных процессов

Нарастающее влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Запад воспринимает как угрозу, хотя именно его односторонняя политика является источником нестабильности в мире. Такое мнение в интервью высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

По его словам, опасения Запада "небезосновательны", ведь он сам оказался на обочине глобальных процессов из-за своей санкционной политики и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Сергей Рачков подчеркнул, что инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению полностью созвучна внешнеполитическому курсу Беларуси. Речь идет о принципах многовекторности, невмешательства и приоритета безопасности.

"Запад, конечно, не хотел бы отказываться от своей гегемонии. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Но время идет вперед, мир развивается, страны Глобального Юга стали намного мощнее", - заявил Рачков.

Он привел в пример Шанхаскую организацию сотрудничества, которая объединяет 26 стран и ведет работу по более чем 50 направлениям. Совокупный объем экономик стран - участниц ШОС приближается к 30 трлн долларов, что делает организацию одним из мощнейших центров экономической и политической силы.

Отдельно парламентарий выделил роль Беларуси в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, что является одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках ШОС.