3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Сергей Рачков: Запад сам оттеснил себя на обочину глобальных процессов
Нарастающее влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Запад воспринимает как угрозу, хотя именно его односторонняя политика является источником нестабильности в мире. Такое мнение в интервью высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
По его словам, опасения Запада "небезосновательны", ведь он сам оказался на обочине глобальных процессов из-за своей санкционной политики и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Сергей Рачков подчеркнул, что инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению полностью созвучна внешнеполитическому курсу Беларуси. Речь идет о принципах многовекторности, невмешательства и приоритета безопасности.
"Запад, конечно, не хотел бы отказываться от своей гегемонии. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Но время идет вперед, мир развивается, страны Глобального Юга стали намного мощнее", - заявил Рачков.
Он привел в пример Шанхаскую организацию сотрудничества, которая объединяет 26 стран и ведет работу по более чем 50 направлениям. Совокупный объем экономик стран - участниц ШОС приближается к 30 трлн долларов, что делает организацию одним из мощнейших центров экономической и политической силы.
Отдельно парламентарий выделил роль Беларуси в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, что является одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках ШОС.
"Мы основные производители продовольствия в мире и готовы поставлять его на все рынки. Наш Президент начинал свою деятельность с того, что хотел накормить белорусский народ. И сегодня он заботится о том, чтобы на планете люди не голодали. Поэтому наше предложение по продовольственной безопасности отражает нашу особенность и национальные интересы страны", - пояснил Сергей Рачков.