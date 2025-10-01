Шатдаун повлиял на работу NASA и обойдется США в 400 млн долларов в день

Шатдаун парализовал работу NASA. Аэрокосмическое агентство приостановило 80 % своей деятельности и отправило в неоплачиваемый отпуск более 15 тыс. сотрудников.

NASA продолжит работу лишь по трем направлениям: поддержка МКС, сопровождение спутников и реализация лунной программы "Артемида". Это только начало кризиса.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, каждый день шатдауна обходится бюджету США как минимум в 400 млн долларов.