3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
Шатдаун повлиял на работу NASA и обойдется США в 400 млн долларов в день
Автор:Редакция news.by
Шатдаун парализовал работу NASA. Аэрокосмическое агентство приостановило 80 % своей деятельности и отправило в неоплачиваемый отпуск более 15 тыс. сотрудников.
NASA продолжит работу лишь по трем направлениям: поддержка МКС, сопровождение спутников и реализация лунной программы "Артемида". Это только начало кризиса.
По оценкам Бюджетного управления Конгресса, каждый день шатдауна обходится бюджету США как минимум в 400 млн долларов.
На этом фоне обостряется и внутренняя политическая турбулентность. Политики обвиняют друг друга в допущении кризиса. Госсекретарь США Рубио заявил, что решение демократов о приостановке работы правительства говорит о слабости Америки на мировой арене и угрозе ее национальной безопасности.