Шатдаун повлиял на работу NASA и обойдется США в 400 млн долларов в день

Шатдаун парализовал работу NASA. Аэрокосмическое агентство приостановило 80 % своей деятельности и отправило в неоплачиваемый отпуск более 15 тыс. сотрудников.

NASA продолжит работу лишь по трем направлениям: поддержка МКС, сопровождение спутников и реализация лунной программы "Артемида". Это только начало кризиса.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, каждый день шатдауна обходится бюджету США как минимум в 400 млн долларов.

На этом фоне обостряется и внутренняя политическая турбулентность. Политики обвиняют друг друга в допущении кризиса. Госсекретарь США Рубио заявил, что решение демократов о приостановке работы правительства говорит о слабости Америки на мировой арене и угрозе ее национальной безопасности.

