Шатдаун в США: бюджетный кризис обходится экономике в 400 млн долларов ежедневно

США во власти шатдауна - Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти 335 тыс. человек. На неопределенный срок свою работу прекратило и Агентство по глобальным средствам массовой информации, отвечающее за внешнеполитическую пропаганду в теле- и радиоэфире.

А ВВП страны, по прогнозам экспертов, потенциально будет терять около миллиарда долларов в неделю.

В новый финансовый год со старыми проблемами - четвертый шатдаун при Трампе настиг США 1 октября. "Ослы" и "слоны" вновь не смогли согласовать бюджет, просрочив все дедлайны.

Вашингтон замер, деятельность федерального правительства приостановлена. Чиновники ушли на покой в бессрочный отпуск и вернутся на свои позиции далеко не все. Об этом свидетельствует твит-дипломатия и заявления Дональда Трампа.

Дональд Трамп, президент США:

"Демократы хотят все закрыть. А когда ты что-то закрываешь, приходится проводить увольнения. Значит, нам пришлось бы уволить много людей, на которых это сильно повлияло бы. Последнее, что мы хотим делать, - это закрывать все. Хотя, во время "шатдаунов" можно избавиться от множества вещей, которые нам не нужны".

"Я собираюсь встретиться с генералами, адмиралами и другими лидерами. И если мне кто-то не понравится, я уволю его прямо на месте", - заявил американский лидер.

В управлении конгресса по бюджету уже подсчитали, что шатдаун обходится США в 400 млн долларов ежедневно. Проблема системная - за последние полвека американское правительство оказывалось в таком состоянии более 20 раз.

Невозможность находить компромиссы в целом обошлась экономике в 40 млрд долларов. Самый продолжительный шатдаун (при первом сроке Трампа) длился 35 дней. Американским чиновникам даже пришлось собирать онлайн-донаты и посещать продовольственные банки, где раздают еду для бедных и бездомных.

Яблоком раздора тогда стали расходы на строительство приграничной стены. Теперь камень преткновения - медстраховки. Хозяин Белого дома хочет их сократить, обвиняя тех, кто эту сферу финансирует, в том, что они дают много денег нелегальным мигрантам.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Для американского народа, который наблюдает за происходящим: причина, по которой ваше правительство закрывается в эту самую минуту, заключается в том, что, несмотря на то, что подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе и даже несколько умеренных демократов поддержали открытие правительства, крыло Демократической партии Чака Шумера AOC закрыло правительство, потому что они сказали: "Мы откроем правительство, но только в том случае, если вы выделите миллиарды долларов на здравоохранение для нелегалов". Это нелепое предложение".

Под маской демократии скрывается глубокий раскол: обе партии продолжают обвинять друг друга в намеренном создании кризиса. При этом решение проблемы все еще не найдено.

Одно за другим посольства США в разных странах объявили, что не будут обновлять страницы в Facebook из-за шатдауна.

Отличился и губернатор Калифорнии: "Хорошие новости, патриоты! С закрытием Вашингтона я, Гэвин С. Ньюсом, теперь лидер свободного мира. Моя платформа очень простая - здравоохранение для всех американцев (никакой кори!), бесплатное школьное питание (вау, пудинг для всех), бесплатный уход за детьми (мамы любят меня! Больше малышей!!), хорошо оплачиваемые работы и больше никаких злых тарифов!!!"

Страдают, как обычно, простые американцы. Военные, правоохранители, медики, пограничники, транспортные работники пожарные, спасатели трудятся без гарантии своевременной оплаты. Приостановлены некоторые социальные выплаты.