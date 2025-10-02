3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Шатдаун в США: бюджетный кризис обходится экономике в 400 млн долларов ежедневно
США во власти шатдауна - Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти 335 тыс. человек. На неопределенный срок свою работу прекратило и Агентство по глобальным средствам массовой информации, отвечающее за внешнеполитическую пропаганду в теле- и радиоэфире.
А ВВП страны, по прогнозам экспертов, потенциально будет терять около миллиарда долларов в неделю.
В новый финансовый год со старыми проблемами - четвертый шатдаун при Трампе настиг США 1 октября. "Ослы" и "слоны" вновь не смогли согласовать бюджет, просрочив все дедлайны.
Вашингтон замер, деятельность федерального правительства приостановлена. Чиновники ушли на покой в бессрочный отпуск и вернутся на свои позиции далеко не все. Об этом свидетельствует твит-дипломатия и заявления Дональда Трампа.
Дональд Трамп, президент США:
"Демократы хотят все закрыть. А когда ты что-то закрываешь, приходится проводить увольнения. Значит, нам пришлось бы уволить много людей, на которых это сильно повлияло бы. Последнее, что мы хотим делать, - это закрывать все. Хотя, во время "шатдаунов" можно избавиться от множества вещей, которые нам не нужны".
"Я собираюсь встретиться с генералами, адмиралами и другими лидерами. И если мне кто-то не понравится, я уволю его прямо на месте", - заявил американский лидер.
В управлении конгресса по бюджету уже подсчитали, что шатдаун обходится США в 400 млн долларов ежедневно. Проблема системная - за последние полвека американское правительство оказывалось в таком состоянии более 20 раз.
Невозможность находить компромиссы в целом обошлась экономике в 40 млрд долларов. Самый продолжительный шатдаун (при первом сроке Трампа) длился 35 дней. Американским чиновникам даже пришлось собирать онлайн-донаты и посещать продовольственные банки, где раздают еду для бедных и бездомных.
Яблоком раздора тогда стали расходы на строительство приграничной стены. Теперь камень преткновения - медстраховки. Хозяин Белого дома хочет их сократить, обвиняя тех, кто эту сферу финансирует, в том, что они дают много денег нелегальным мигрантам.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Для американского народа, который наблюдает за происходящим: причина, по которой ваше правительство закрывается в эту самую минуту, заключается в том, что, несмотря на то, что подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе и даже несколько умеренных демократов поддержали открытие правительства, крыло Демократической партии Чака Шумера AOC закрыло правительство, потому что они сказали: "Мы откроем правительство, но только в том случае, если вы выделите миллиарды долларов на здравоохранение для нелегалов". Это нелепое предложение".
Под маской демократии скрывается глубокий раскол: обе партии продолжают обвинять друг друга в намеренном создании кризиса. При этом решение проблемы все еще не найдено.
Одно за другим посольства США в разных странах объявили, что не будут обновлять страницы в Facebook из-за шатдауна.
Отличился и губернатор Калифорнии: "Хорошие новости, патриоты! С закрытием Вашингтона я, Гэвин С. Ньюсом, теперь лидер свободного мира. Моя платформа очень простая - здравоохранение для всех американцев (никакой кори!), бесплатное школьное питание (вау, пудинг для всех), бесплатный уход за детьми (мамы любят меня! Больше малышей!!), хорошо оплачиваемые работы и больше никаких злых тарифов!!!"
Страдают, как обычно, простые американцы. Военные, правоохранители, медики, пограничники, транспортные работники пожарные, спасатели трудятся без гарантии своевременной оплаты. Приостановлены некоторые социальные выплаты.
Шатдаун также грозит ослаблением доллара и будет длиться до тех пор, пока стороны не договорятся.