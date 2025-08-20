Школьники в Швеции станут изучать курс по тотальной обороне и НАТО

В школах Швеции вводят курс по тотальной обороне и НАТО. С осени 2025 года он станет обязательным для старшеклассников.

Главным мотиватором в обучении тотальной обороне звучит вопрос: "кем ты будешь, если на Швецию нападут?" На него должны будут ответить 400 тыс. гимназистов. В связи с изменившейся международной обстановкой и вступлением в НАТО обучение молодежи знаниям об обороне - инвестиция в будущую безопасность Швеции, утверждают руководители проекта.