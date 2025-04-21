Шмыгаль о соглашении о недрах: Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами

Украина по проекту сделки о недрах с США сохранит за собой контроль за всеми ресурсами. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.

"Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.

Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.