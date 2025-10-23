3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Швеция продаст Киеву первые истребители, но лишь через три года
Автор:Редакция news.by
Европа не спешит делиться вооружениями с Киевом. Так, Стокгольм отказал Зеленскому в немедленной передаче боевых самолетов. Вместо этого Швеция и Украина подписали договор о намерениях, открывающий путь к продаже Киеву истребителей Gripen.
Речь идет о потенциальной поставке 100-150 самолетов. Сотрудничество рассчитано на 10-15 лет, а первая партия может быть передана только через три года. Кроме того, пока неизвестно, как будут решаться вопросы обучения пилотов и поставок запчастей.