Швеция продаст Киеву первые истребители, но лишь через три года

Европа не спешит делиться вооружениями с Киевом. Так, Стокгольм отказал Зеленскому в немедленной передаче боевых самолетов. Вместо этого Швеция и Украина подписали договор о намерениях, открывающий путь к продаже Киеву истребителей Gripen.



Речь идет о потенциальной поставке 100-150 самолетов. Сотрудничество рассчитано на 10-15 лет, а первая партия может быть передана только через три года. Кроме того, пока неизвестно, как будут решаться вопросы обучения пилотов и поставок запчастей.