"Ситуация комична". Эксперт об участии европейских лидеров в переговорах в Белом доме
Ожидать от встречи Трампа с Зеленским можно разного. Эксперты дают свои прогнозы предстоящих переговоров в Белом доме.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
"Хронология, которая здесь планируется, такова: сначала будут работать индивидуально с Зеленским, а уже потом якобы допустят остальных. Вся эта европейская массовка выглядит довольно комично - по сути, она лишь подтверждает, что их мнение никого не интересует. Даже если они попытаются его выразить, оно все равно останется второстепенным после того, как все основные вопросы решат с Зеленским. Там будут подавлять мятеж, который пытались организовать в рамках так называемой коалиции желающих. Поэтому, думаю, Трампу придется действовать достаточно жестко. Формат здесь такой: если вывести войска из Европы, это значит, оставить европейцев один на один с Зеленским. Можно ввести новые пошлины - вариантов много, но суть от этого не меняется".