Скандальное заявление украинского посла в Польше: Наша ценность для НАТО - умение убивать русских
Поистине скандальное заявление сделал украинский посол в Польше: в интервью местному телеканалу он заявил, что Украина обладает одним несомненным достоинством с точки зрения НАТО - она умеет убивать русских.
Василий Боднар, посол Украины в Польше:
"Если спросить украинских граждан, где разместить базу НАТО, ответ будет: в каждом селе. Потому что это воспринимается имиджево как гарантия политической безопасности - само присутствие в НАТО или участие в нем. Сегодня именно мы защищаем НАТО от российской агрессии. Мы понимаем слова о том, что никто не хочет воевать. Но если Россия завтра нападет на страны НАТО, иметь Украину на своей стороне будет лучше, чем не иметь. Украина для НАТО - дополнительная ценность, поскольку воюет с Россией и знает, как убивать русских!"
Примечательно, что посол даже не делает различения между "убивать русских" и "убивать русских солдат": для него это, похоже, одно и то же.
Характерно также, что это умение является единственной функциональной нагрузкой для Украины в рамках международного разделения труда - ничем другим Киев Европе, похоже, просто не интересен.