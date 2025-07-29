Смена интересов США, или Какие сигналы получает Европа

"Берлин остался в неведении, пока Вашингтон рассматривает возможность сокращения войск в Европе". Новый виток обсуждения начался именно с этого материала, опубликованного в газете "Политико". Журналисты сослались на заявление представителя НАТО, пожелавшего сохранить анонимность.

В публикации отмечается: Пентагон в рамках переоценки своего военного присутствия по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30 %. По оценкам экспертов, сейчас количество военнослужащих США на континенте составляет до сотни тысяч человек. При этом наибольшая их часть находится в Германии. Все та же "Политико" отмечает: "Для Германии военная поддержка США на протяжении долгого времени была краеугольным камнем безопасности". А потому Берлин, очевидно, занервничал. Тревога не безосновательна - в стране 35 муниципалитетов живут за счет обслуживания американских войск. А еще полноценная замена американских военнослужащих потребует много лет и миллиарды евро. Стоит отметить, что глава Пентагона еще в феврале допустил возможность сокращения американского контингента в Старом Свете.

Пит Хегсет, министр обороны США (февраль, 2025 г.):

"Я нахожусь здесь, чтобы прямо и недвусмысленно заявить, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам быть главным гарантом безопасности в Европе. Реалии не позволяют США быть гарантом ее безопасности, следует ожидать сокращения американских сил в регионе".

А потому то, что янки уходят домой, нельзя назвать внезапной информацией. Инсайды в прессе были. Портал Euractiv в начале месяца уже сообщал: "Европа начала закрытую подготовку к возможному сокращению американского военного контингента на континенте". "Вопрос не в том, будет ли сокращение, а в том, как провести его организованно, не ставя под угрозу оборонительные планы альянса", - заявил изданию вновь неназванный дипломат из НАТО.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Вчера казалось, что отношения Соединенных Штатов и Европейского союза, имеющие долгую историю (практически после Второй мировой войны сформировался альянс, который потом стал называться НАТО), продлятся еще неопределенное долгое будущее. Однако команда Трампа придерживается идеологии-стратегии, что Соединенные Штаты не должны растрачивать ресурсы на защиту европейского континента, а должны сосредоточиться на своих собственных интересах, задачах".

Очередной сигнал Европе о смене американских интересов. Предполагается, что администрация Трампа может вывести порядка 20 тыс. человек. В 2022 году столько же военных на континент отправил бывший президент Байден под предлогом украинского конфликта.

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

"Взаимосвязь, конечно же, между переносом сроков ультиматума России и выводом войск США из Европы косвенно может присутствовать, потому что Трамп уже не заинтересован в конфликте среди европейских государств - России и Украины. Трамп понимает, что фактически нынешнее положение Украины катастрофическое, и вкладывать туда деньги больше не стоит. Кроме того, он подвергается большому давлению со стороны европейских стран, которые требуют от него повлиять на Россию, повлиять на то, чтобы как можно быстрее закончился этот конфликт. Но он не закончится в ближайшее время".