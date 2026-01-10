СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию

Трансатлантическое единство США и ЕС трещит по швам. Очередной камень преткновения - Гренландия. Стало известно, что Евросоюз разрабатывает меры санкционного характера в отношении американских компаний на случай, если Вашингтон не откажется от претензий на остров.



Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на источники в европейских кругах. Уточняется, что под ограничительные меры могут подпасть американские технологические гиганты: Meta, Google и Microsoft.