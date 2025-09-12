СМИ: Польша планирует разместить на восточных и северных рубежах до 40 тыс. солдат

Польские СМИ сообщают, что власти страны собираются разместить на своих восточных и северных рубежах до 40 тыс. солдат. Местом их дислокации выбраны территории вдоль границ с Беларусью и Россией.

Делается это в связи с тем, что учения "Запад-2025" якобы могут быть репетицией вторжения России в страны ЕС и НАТО.

Что важно: в белорусско-российских маневрах задействовано вчетверо меньше военных, чем поляки перебрасывают на восток.