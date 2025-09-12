3.63 BYN
СМИ: Польша планирует разместить на восточных и северных рубежах до 40 тыс. солдат
Автор:Редакция news.by
Польские СМИ сообщают, что власти страны собираются разместить на своих восточных и северных рубежах до 40 тыс. солдат. Местом их дислокации выбраны территории вдоль границ с Беларусью и Россией.
Делается это в связи с тем, что учения "Запад-2025" якобы могут быть репетицией вторжения России в страны ЕС и НАТО.
Что важно: в белорусско-российских маневрах задействовано вчетверо меньше военных, чем поляки перебрасывают на восток.
Накануне Варшава получила 38 американских танков Abrams. Эти поставки стали частью программы перевооружения польской армии, которое должно превратить вооруженные силы Речи Посполитой, как заявлено, в самую мощную армию Европы.