СМИ: США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, пишет Reuters. Сообщается, что уже разработаны планы более сложной операции, чем проведенной в июне 2025 года. Ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура, но и госучреждения, ведомства по обеспечению безопасности. При этом в Вашингтоне ожидают ответных атак Ирана, что может увеличить риск регионального конфликта.



Сейчас в Персидский залив направляется эскадра во главе со вторым авианосцем в дополнение к "Аврааму Линкольну" - в регион перебрасывается "Джеральд Форд", способный разместить на своей палубе до 90 самолетов.

