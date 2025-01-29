Совфед: неудобные для Запада эксперты преследуются под надуманными предлогами

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"Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие в организации наблюдения за выборами в России, преследуются под надуманными предлогами, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, документ опубликован на сайте СФ. Об этом сообщают РИА Новости.

"Неудобные" для западных элит эксперты и лица, помогавшие организовывать процесс наблюдения за свободным волеизъявлением российских граждан, теперь преследуются под надуманными предлогами на том же "демократическом Западе", - говорится в документе.

Так, 16 декабря 2024 года профессор Парижской академии геополитики Алеся Милорадович была названа лицом, "ответственным за дестабилизирующую деятельность России за рубежом, и включена в санкционный список ЕС за "вербовку граждан Франции, участвовавших в наблюдательной миссии" и "организацию поездок французских детей в международный детский центр "Артек", и такого рода фактов немало", - отмечается в докладе.

Сенаторы напоминают, что самый большой состав - 1513 аккредитованных международных наблюдателей - присутствовал на российских президентских выборах в 2018 году. В 2024 году на выборах президента России присутствовало 1115 международных наблюдателей и экспертов из более чем 120 государств мира, а это две трети стран-членов ООН.

Наблюдатели по итогам выборов дали положительные заключения о соответствии отечественных электоральных процедур всем международным принципам и стандартам, а также и действующему законодательству Российской Федерации.

При этом далеко не все страны "старой Европы", как и в целом не все страны "коллективного Запада", ввели у себя институт международного наблюдения, подчеркивают в комиссии. Например, во многих американских штатах установлен полный запрет на присутствие международных наблюдателей на проводимых на их территории выборах. И всё больше штатов США отказываются признавать статус иностранных наблюдателей на выборах, о чем заявили, в частности, в БДИПЧ ОБСЕ.