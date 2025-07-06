Совпали четыре события. В Чехии назвали причину масштабного отключения электроэнергии

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Праге и в ряде регионов Чехии в пятницу стало совпадение четырех взаимосвязанных событий, а первопричина заключается в падении фазного провода на линии V411 на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга Лукаша Влчека в сети Х.

"Причиной масштабного отключения электроэнергии в пятницу в Праге и в ряде иных регионов Чехии стало совпадение четырех взаимосвязанных событий. Первопричиной явилось примерно в 12.00 (13.00 по минскому времени. - Прим БЕЛТА) падение фазного провода на линии V411 на западе страны. За этой аварией последовали другие - отключение электростанции на буром угле в поселке Ледвице в том же регионе, перегрузка линии V208 и авария на подстанции Красиков на севере республики. Всего пострадало 9 подстанций. Отключения постепенно восстанавливались, и примерно к 18.00 того же дня вся система снова была стабильна. Расследование событий должно быть завершено в течение нескольких недель", - написал министр.

При этом Влчек подчеркнул, что данное происшествие никоим образом не связано с "Зеленым соглашением" (Green Deal) ЕС.

"Это событие никак не связано с "Зеленым соглашением". Это не проблема с регулированием возобновляемых источников или с перегрузкой трансграничного потока электроэнергии. Отключение было вызвано технической неисправностью на магистральной линии. Это единственная известная на данный момент причина. Дебаты по энергетической политике должны проводиться объективно и основываться на фактах", - уточнил Влчек.