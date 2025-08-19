Совсем немирные планы. Раскрыты детали крупнейших учений НАТО в Польше

Польский генштаб раскрыл детали крупнейших в этом году учений НАТО "Железный защитник". Как стало известно, особое внимание в ходе маневров будет уделено интеграции войск с программой "Щит Востока".



Судя по всему, польские и натовские подразделения будут занимать указанные районы, используя уже готовую систему фортификационных сооружений, в том числе в непосредственной близости от границ Союзного государства.



Таким образом польские маневры представляют собой не просто этап боевой подготовки, но и элемент более широкой стратегии альянса по усилению военного присутствия на восточном фланге. Польша фактически отрабатывает сценарии ведения наступательных действий вблизи наших рубежей.