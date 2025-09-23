Спектакль окончен. Польский режим срочно снимает блокаду на границе

Польский режим срочно снимает блокаду на границе и быстренько открывает погранпереходы. Видимо, очень сильно Варшава получила по шапке.

И что самое интересное, преподносит это как величайшую европейскую гуманность. То есть сами закрыли - сами открыли - и большие молодцы.

Как ожидается, погранпереходы откроют в полночь со среды, 24 сентября, на четверг, 25 сентября.

Именно к этому времени они должны смотать всю колючую проволоку, которую растянули на границе, убрать противотанковые "зубы дракона" и прочую агрессивную атрибутику. Кстати, интересно, они минировали дороги?

Тут и без этого буквально в заложниках оказались тысячи польских грузовиков с гражданами Польши. О них же упоминал и вице-спикер Сейма Польши, который обратился к правительству Туска с требованием открыть пункты пропуска.

Вице-спикер сейма Польши потребовал немедленно открыть границу с Беларусью Политик отметил, что пограничная блокада наносит Польше огромный экономический урон 6 часов назад

Напомним, Варшава полностью закрыла границы и установила тотальную логистическую блокаду с ночи 12 сентября. Объяснила это нашим учением "Запад-2025".

И даже несмотря на то, что мы отвели войска вглубь страны, даже несмотря на то, что учение уже завершилось, погранпереходы оставались закрытыми. Объясняла все Варшава - мол, страшная угроза с Востока, поэтому не откроем.

Наша страна после таких неадекватных мер Туска, поняв, что страдают простые поляки-дальнобойщики, дала дополнительные 10 дней временного ввоза для иностранных грузовиков. Надеемся, польская таможня ускорит свою работу после своего "гуманного открытия".