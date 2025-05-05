США больше не будут финансировать Гарвард и предоставлять ему гранты

Соединенные Штаты больше не будут финансировать Гарвардский университет и предоставлять ему новые гранты. Об этом заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу, сообщает РИА Новости.

Министр заявила, что университет "насмехается над системой высшего образования" США, приглашая на обучение иностранных студентов, совершающих насильственные действия на территории его кампуса.

"Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом", - говорится в тексте письма, которое было опубликовано на странице Макмэхон в соцсети X.

Министр обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда США о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.

Ранее Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 млрд долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.