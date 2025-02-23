События развиваются стремительно, новости из-за океана поступают каждый час. Украина получила от США новый вариант соглашения по природным ресурсам. Новая редакция может быть еще более кабальной, сообщает CNN. New York Times пишет в схожей манере: "некоторые условия кажутся еще более жесткими, чем в предыдущем проекте".

В частности, Киев должен отказаться от половины своих доходов с природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений из портов и другой инфраструктуры. Но деваться уже некуда. Подписание документа - это "вопрос ближайшего времени", заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк. И вишенка на информационном торте: американский лидер уверен, что положить конец конфликту можно в течение недели. Это слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

В общем, США твердо намерены компенсировать убытки, которые понесли от украинского конфликта. То, что выносится в публичную плоскость, - интерес в получении тех самых редкоземельных металлов. Полезные ископаемые должны стать "эквивалентом" потраченного Вашингтоном на поддержку киевских властей. Хотя уже сегодня Трамп заявил: "Редкоземельные металлы, нефть и все, что можем получить".

Соглашение по минералам составлено, и, как сообщают СМИ, сумма сопоставима с репарациями, которую Германия выплачивала по итогам Первой мировой войны. А ведь Зеленский, напомним, сам пытался заманить новую администрацию США украинскими недрами.

Половина украинских ресурсов должна принадлежать США - такова цена расплаты за ту якобы свободу, за которую скакали с кастрюлями на голове на Майдане, за кровь, пролитую в братоубийственной войне, и за гибель парней, которых псы из ТЦК заламывают на улицах и бросают в окопы. Фактически это означает, что сначала Украина должна заплатить США, причем на долгие-долгие годы вперед, а потом уже кормить своих детей.

Издание The Telegraph утверждает, что получило проект предварительного контракта - соглашения по ресурсам, которое администрация Трампа передала Зеленскому. Он помечен как "привилегированный и конфиденциальный".

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Согласно ему, Украина должна отчислять 50 % всех доходов от лицензий на добычу ресурсов в пользу США. Соглашение позволяет американской стороне получить контроль над основой частью ископаемых ресурсов Украины. В частности, речь идет о нефти, газе и логистической инфраструктуре.

Помимо этого Вашингтон получил бы половину регулярных доходов Киева от добычи полезных ископаемых и 50 % стоимости всех новых месторождений, разрешения на разработку которых выдаются "третьим сторонам". То есть Америке будет отдана финансовая доля в экономике Украины.

Исключительными полномочиями по выдаче и управлению лицензиями на добычу ресурсов будет обладать Инвестиционный фонд реконструкции. А США будут иметь "право первого отказа" на покупку любых экспортируемых минералов, прежде чем Украина сможет продавать их в другие страны. Еще одним важным пунктом документа является отказ Украины от суверенного иммунитета. Это означает, что США могут на законных основаниях конфисковать украинские активы, если Киев не выполнит свои финансовые обязательства перед США. Примечательно, что соглашение классифицирует сделки Украины с ресурсами как коммерческие, что делает их предметом американского и международного арбитража.

Соединенные Штаты получают все полномочия для проверки финансовой отчетности Украины, связанной с Фондом реконструкции. Украина, как подчеркивается в документе, должна предоставлять Соединенным Штатам ежемесячные финансовые отчеты и назначить независимого аудитора. В то же время в документе не указан срок действия, а значит, финансовые интересы США в отношении ресурсов Украины могут сохраняться бесконечно.

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Уже многие подзабыли о мирном плане, который Банковая разработала для Трампа. Зеленский просчитался. То, что должно было стать приманкой для Трампа, стало ловушкой для него самого. Зеленский сам привез на поклон к Трампу предложение по ресурсам еще до выборов, вероятно, рассчитывая, что заинтересует тогда будущего президента Штатов теми месторождениями, которые находятся, например, в Донбассе.

Как заявил Трамп, Киев признал долг перед Вашингтоном в размере 500 млрд долларов. И Украина должна возместить американским налогоплательщикам эти миллиарды, которые уже потрачены на Киев, а не взамен дальнейших поставок, на которые рассчитывал Зеленский.

Европа тоже хочет свою долю. Фактически украинские ресурсы уже были поделены до начала СВО. И Трамп далеко не первый, кто увидел выгоду в критических ресурсах региона. Еще в июле 2021 года ЕС и Украина подписали договор о стратегическом партнерстве в области сырья. И уже тогда оценили конечную выгоду.

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Роберт Магга, основатель Института Игарапе:

"Мы оценили еще в 2021 году. У Украины было месторождений на совокупную стоимость порядка 26 трлн долларов. Большая проблема заключается не только в том, что они не полностью разработаны, но и в том, что около 20-30 % из них под контролем России, на занятых ею территориях. И хотя у Украины в изобилии есть многие из востребованных видов минералов для электромобилей, оборонных систем, многие из них не разработаны или разработаны лишь частично. Это решалось до начала российско-украинского кризиса, но сейчас фактически замедлены планы ЕС".

Около 70 % всех запасов бывшей Украинской ССР сосредоточено в Донбассе и в Днепропетровской области. А действующие предприятия, которые могли бы быть столпами экономики, уходили с молотка. Немалая часть украинских мощностей и ресурсов (например, сельскохозяйственных земель) де-факто уже принадлежит американским мегакорпорациям.

С последним руководство Украины в мае 2023 года подписало соглашение об управлении активами. То есть с того самого Майдана, когда в микрофоны кричали о европейском пути, для Украины оказалось, что путь этот исключительно в форме сырьевого придатка.

И сейчас Европа, которая обсуждает, а не отправить ли в Украину 30 тыс. миротворцев, защищает не Украину, а свои коммерческие интересы. И в качестве оплаты за "услуги" потребует долю в украинских активах. Об этом сообщают инсайдерские телеграм-каналы Украины: "Украинцам в итоге ничего не достанется, кроме разрухи, долгов, кладбищ и сотен тысяч инвалидов. Отлично повоевали за интересы Запада. Зеленский своей стратегией загнал Украину и народ на дно, где нет будущего у нации".

План ЕС состоит в том, чтобы удержать в своих руках то, что успели получить за подписью Зеленского. И здесь самый натуральный конфликт интересов - с одной стороны Трамп и США (которые хотят компенсировать убытки), с другой Британия. Трамп уже заявил, что рейтинг Зеленского 4 %. Это прямой приговор американского президента о том, что Зеленский не имеет права представляться от имени украинского народа.

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Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Все прекрасно понимают, что Украина не резиновая. Если природные ресурсы оцениваются в 26-27 трлн долларов, в нынешних условиях это может быть гораздо меньше, потому что значительная часть территорий контролируется РФ и вошла в состав РФ. И плюс природные ресурсы нужно как-то разрабатывать. Это тоже финансовые средства, которые могут быть затрачены. Поэтому здесь конфликт интересов США, ЕС, Великобритании и Украины, которая хочет продолжать боевые действия".

Трамп живет в мире экономических соглашений. Он бизнесмен. Поэтому речь идет не о политической, а экономической сделке, которая в первую очередь будет выгодна именно США, а не Украине и тем более Зеленскому. Или, например, Британии.