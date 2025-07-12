3.75 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
США и ЕС ищут способы вести проигранную войну
Вооружение Украины, а также поиск средств на это становится чуть ли не главным содержанием европейской и американской политики.
Конгресс отдельной статьей включил помощь Киеву в бюджет США на 2026 год - на эти цели будут ассигнованы 500 млн долларов. Финансирование поставок оружия может осуществляться по линии президентских программ, программ Пентагона и ряду других. Решение Конгресса означает, что конфликт в Украине, по мнению американцев, продолжится и в 2026 году, а сторону, которую поддерживают, они решили не менять.
Тем временем американские СМИ сообщают, что 14 июля президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о готовности ввести в отношении России сверхсуровые санкции. Очевидно, речь идет о билле, который лежит в парламенте. Это решение выглядит почти самоубийственным. Американские СМИ пишут, что 500-процентные пошлины на товары России и стран, которые с нею торгуют, будут означать глобальное эмбарго - то есть новый закон парализует любую коммерцию в планетарных масштабах.
Между тем в ЕС по поводу Украины и оружия для нее не существует абсолютного единства мнений.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Украина уже проиграла эту войну, а вместе с ней и Европа. Но ни у кого не хватает смелости признать это и сделать выводы. Вместо этого они ведут себя так, как будто эту войну можно выиграть, но на линии фронта ее выиграть невозможно. Нам нужна дипломатия, нам нужно прекращение огня".
Но руководство ЕС продолжает изобретать самые экзотические способы финансирования украинского конфликта. Стало известно, что Брюссель потребует от стран Евросоюза ввести специальный налог, который планируют взимать со всех компаний, оборот которых превышает 50 млн евро. Деньги будут тратиться на военные нужды и помощь Киеву. В ситуации, когда бизнес стремительно и массово бежит из Европы, новый налог точно не сделает Европу экономически привлекательной для инвестиционного капитала.