Вооружение Украины, а также поиск средств на это становится чуть ли не главным содержанием европейской и американской политики.

Конгресс отдельной статьей включил помощь Киеву в бюджет США на 2026 год - на эти цели будут ассигнованы 500 млн долларов. Финансирование поставок оружия может осуществляться по линии президентских программ, программ Пентагона и ряду других. Решение Конгресса означает, что конфликт в Украине, по мнению американцев, продолжится и в 2026 году, а сторону, которую поддерживают, они решили не менять.

Тем временем американские СМИ сообщают, что 14 июля президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о готовности ввести в отношении России сверхсуровые санкции. Очевидно, речь идет о билле, который лежит в парламенте. Это решение выглядит почти самоубийственным. Американские СМИ пишут, что 500-процентные пошлины на товары России и стран, которые с нею торгуют, будут означать глобальное эмбарго - то есть новый закон парализует любую коммерцию в планетарных масштабах.

Между тем в ЕС по поводу Украины и оружия для нее не существует абсолютного единства мнений.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Украина уже проиграла эту войну, а вместе с ней и Европа. Но ни у кого не хватает смелости признать это и сделать выводы. Вместо этого они ведут себя так, как будто эту войну можно выиграть, но на линии фронта ее выиграть невозможно. Нам нужна дипломатия, нам нужно прекращение огня".