США ограничили обмен информацией о мирных переговорах по Украине

США перестали делиться с партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, сообщает CBS.

В альянс входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Соответствующую директиву издала глава американской нацразведки Тулси Габбард.

Однако отмечается, что ограничения не касаются обмена дипломатической или военной оперативной информацией, например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их операциям.

