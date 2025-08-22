3.70 BYN
США ограничили обмен информацией о мирных переговорах по Украине
Автор:Редакция news.by
США перестали делиться с партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, сообщает CBS.
В альянс входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Соответствующую директиву издала глава американской нацразведки Тулси Габбард.
Однако отмечается, что ограничения не касаются обмена дипломатической или военной оперативной информацией, например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их операциям.