США ограничили обмен информацией о мирных переговорах по Украине

США перестали делиться с партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, сообщает CBS.

Однако отмечается, что ограничения не касаются обмена дипломатической или военной оперативной информацией, например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их операциям.