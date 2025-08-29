Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США приветствуют возвращение санкций ООН против Ирана

США приветствуют запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана. При этом госсекретарь США Рубио отметил, что Вашингтон остается готовым к диалогу с Тегераном для урегулирования разногласий по ядерному досье.

О своем намерении задействовать механизм восстановления санкций "евротройка" уведомила Госдеп накануне.

СМИ: "Евротройка" готовится вернуть санкции против Ирана

Как сообщил портал Axios, Франция, Германия и Великобритания считают, что Иран нарушает свои обязательства по ядерной сделке и не принимает конкретных шагов для исправления ситуации.

В свою очередь, в Тегеране заявили: для защиты своих национальных прав и интересов Иран ответит на незаконный и неоправданный акт трех европейских стран.

