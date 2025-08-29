3.69 BYN
США приветствуют возвращение санкций ООН против Ирана
Автор:Редакция news.by
США приветствуют запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана. При этом госсекретарь США Рубио отметил, что Вашингтон остается готовым к диалогу с Тегераном для урегулирования разногласий по ядерному досье.
О своем намерении задействовать механизм восстановления санкций "евротройка" уведомила Госдеп накануне.
Как сообщил портал Axios, Франция, Германия и Великобритания считают, что Иран нарушает свои обязательства по ядерной сделке и не принимает конкретных шагов для исправления ситуации.
В свою очередь, в Тегеране заявили: для защиты своих национальных прав и интересов Иран ответит на незаконный и неоправданный акт трех европейских стран.