В сравнении с этой суммой, в 2025 году армия Соединенных Штатов получила сравнительно скромные 850 млрд. Рост расходов Вашингтон объясняет необходимостью проведения военной реформы. Как заявляют американские власти, Пентагон должен быть готов к конфликту с Китаем, располагая самым современным оружием. Между тем, долг США превысил 37 трлн, и новые расходы будут также осуществляться за счет кредитов. Таким образом, в перевооружении Америки примет участие все человечество - с него фактически и будут собраны деньги для Пентагона.