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США в 2026 году хотят израсходовать на перевооружение армии 1,01 трлн долларов

Дональд Трамп запросил у Конгресса утверждение рекордного военного бюджета. Предполагается, что в 2026 году США израсходуют на оборонные нужды 1,01 трлн долларов.

В сравнении с этой суммой, в 2025 году армия Соединенных Штатов получила сравнительно скромные 850 млрд. Рост расходов Вашингтон объясняет необходимостью проведения военной реформы. Как заявляют американские власти, Пентагон должен быть готов к конфликту с Китаем, располагая самым современным оружием. Между тем, долг США превысил 37 трлн, и новые расходы будут также осуществляться за счет кредитов. Таким образом, в перевооружении Америки примет участие все человечество - с него фактически и будут собраны деньги для Пентагона.

США