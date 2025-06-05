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США за полгода нарастили ввоз платины из России до максимума
США в апреле увеличили закупки платины из России до максимальных с октября 2024 года 115,6 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении - почти на четверть.
Россия в итоге стала вторым среди основных поставщиков платины в США, поднявшись на одну позицию. Бельгия, которая занимала эту позицию в начале весны, в апреле из-за падения поставок в 11 раз выпала из пятерки и стала шестой среди крупнейших экспортеров платины в Штаты.
Лидером оставалась Южная Африка, при этом ее экспорт снизился на четверть в месячном выражении и на пятую часть в годовом выражении - до 270,8 млн долларов. Тройку лидеров теперь замыкает Германия, чьи продажи за месяц сократились на 20 % и составили 66,4 млн долларов.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10 % и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней.