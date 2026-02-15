США захватили танкер в Индийском океане

США провели операцию в Индийском океане по захвату танкера с иранской нефтью. Экипаж судна заподозрили в нарушении американских санкций, сообщает Пентагон.

Ранее Вашингтон ввел ограничения против 14 иранских танкеров. Несмотря на давление, шанс на мирное разрешение ситуации в Иране сохраняется. По словам госсекретаря США Рубио, дипломатические усилия по достижению сделки с Тегераном продолжаются, фокус - на переговорах.